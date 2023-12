"Polizia locale rintraccia autrice del danno: una casalina di 49 anni"

Travolge ed abbatte un paracarro in granito appena collocato tra viale Cappuccini e via Galli, ma si allontana. La Polizia locale però, dopo alcuni giorni, è riuscita a risalire al responsabile, dopo aver ascoltato alcuni testimoni che avevano notato il modello e la targa dell’auto, e dopo aver visionato le immagini delle telecamere. Si tratta di una casalina di 49 anni. Convocata in comando, ha confermato di essere l’autrice del danno: le sono stati contestati i verbali per danneggiamento di cose con fuga, oltre all’addebito di oltre 400 euro per il ripristino per i danni cagionati alle infrastrutture.