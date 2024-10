Pieve Fissiraga, l’auto finisce fuori strada: giovane di 23 anni precipita in un canale

Pieve Fissiraga (Lodi), 12 ottobre 2024 – Esce di strada con l'auto e finisce in un canale. Brutta disavventura, alle 6.25 del 12 ottobre 2024, per un ragazzo di 23 anni del Lodigiano. Il conducente viaggiava in auto lungo la strada provinciale 235 quando, all'altezza di Pieve Fissiraga, per cause sconosciute, ha avuto un brutto incidente.

La sua vettura è uscita di strada ed è finita, ribaltata, in un corso d’acqua. L'hanno messa in sicurezza i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, arrivati con una autopompa. Intanto i sanitari dell'auto medica e della Croce Rossa di Lodi hanno visitato il ragazzo alla guida che, per fortuna, non versa in gravi condizioni.