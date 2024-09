Incidente sull’autostrada A1, schianto tra auto: due feriti e traffico in tilt

Borghetto Lodigiano (Lodi) – Schianto tra due auto di notte in A1, due feriti e autostrada bloccata.

L'incidente è avvenuto alle 22.40 del 21 settembre 2024, lungo l'autostrada del sole Milano-Napoli, in direzione Bologna, tra Lodi e Casalpusterlengo. Lo schianto è avvenuto, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, all'altezza del comune di Borghetto Lodigiano.

Per soccorrere i due feriti, due uomini di 48 e 62 anni, che accusavano traumi vari, ma per fortuna non correvano pericolo di vita, il 118 ha inviato subito due ambulanze della Croce rossa e una automedica. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, i pazienti sono stati accompagnati, in codice giallo, di media gravità, negli ospedali di Lodi e Cremona per accertamenti.

La scena e i veicoli sono stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco, mentre la polizia stradale era impegnata nei rilievi di rito e nella gestione della viabilità.

Il traffico è rimasto bloccato, per consentire i soccorsi, dal km 31.300, oltre un'ora. Fortunatamente, essendo notte, i veicoli in transito non erano molti e grazie alle segnalazioni di Autostrade per l'Italia, non ci sono stati terzi coinvolti. Si sono però creati incolonnamenti.