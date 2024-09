In auto verso la scuola. Due incidenti analoghi con tre ragazzini feriti

È di quattro feriti, tra i quali un dodicenne che in auto con la madre stava andando a scuola, il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri poco prima delle 8 sulla Provinciale 23, all’altezza di San Colombano al Lambro. Nello scontro sono rimaste coinvolte due vetture, una delle quali si è ribaltata sulla carreggiata. Tre ambulanze e due automediche sono giunte sul posto per soccorrere i feriti, trasferiti poi in codice giallo negli ospedali San Matteo di Pavia e Maggiore di Lodi. La Provinciale è stata chiusa al traffico. A Lodi, poco prima, in via Defendente Lodi, era avvenuto un incidente analogo, anche in questo caso mentre i genitori accompagnavano i figli a scuola: coinvolti, in maniera non grave, un maschio di dieci anni e una femmina di dodici.