Piazza senza illuminazione: "I quadri elettrici sono stati manomessi"

Atti vandalici al sistema d’illuminazione della piazza del mercato a Zelo. "Le interruzioni dell’elettricità che da alcune settimane interessano la piazza del mercato, tra via Coniugi Falcone, via Fratelli Cervi e via Martiri d’Ungheria, non sono conseguenza di guasti" ha chiarito ieri l’amministrazione comunale. Nessun problema di carattere tecnico agli impianti quindi.

Le indagini hanno infatti rilevato la manomissione dei quadri elettrici: serrature forzate e lucchetti tranciati, nonostante le misure di protezione aggiuntive adottate. Alcune segnalazioni ricevute dai cittadini, contenenti riferimenti a possibili persone responsabili del gesto, sono già state trasmesse alla Polizia Locale dell’Unione Nord Lodigiano, che ha avviato controlli e monitoraggi mirati.

"Un gesto grave – commenta il sindaco Angelo Madonini – che mette a rischio sicurezza e vivibilità, con conseguenze anche penali per gli autori". Sono in corso valutazioni tecniche per rafforzare ulteriormente la protezione dell’impianto.

P.A.