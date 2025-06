Disagi sui binari. Bocciato il tavolo chiesto da Azione

Il gruppo consiliare “Azione” di Codogno ha presentato, giovedì sera in Consiglio comunale, una mozione tesa alla costituzione di un tavolo inter-istituzionale per affrontare le criticità del servizio ferroviario. Ma è stata bocciata dopo aver ricevuto quattro voti favorevoli delle minoranze, tre astensioni e poi tutti “no”. "Ad oggi il treno è il mezzo più economico e meno inquinante, tuttavia, la cattiva gestione, rende difficile recarsi, da e per Codogno, in orario nei luoghi di studio o lavoro - ha incalzato la consigliera Nicoletta Serra –. Questi disagi stano causando una riduzione dell’utenza, che preferisce utilizzare il proprio mezzo inquinante (a marzo 2024 -10% sui suburbani e -5% sui diretti). Ciò impatta anche sui bilanci delle famiglie". Serra ha ricordato anche il crollo delle concessioni dei bonus regionali per i ritardi dall’introduzione nell’aprile 2024 del nuovo contratto di servizio di Trenord. "Attiviamoci come istituzioni, oggi è l’occasione" ha ribadito. Ma il consigliere delegato Fabio Bozzi ha sostenuto che "il Comitato pendolari sud Milano è già accreditato a questi tavoli. Noi lavoriamo con chi di competenza e abbiamo cercato un contatto con loro, abbiamo chiesto di esporre problematiche, siamo vicini ai pendolari e li incontreremo sabato (oggi per chi legge, ndr). La sicurezza è importante e Regione ha già stanziato un fondo, non ancora usufruibile, ma noi siamo tra i beneficiari e servirà ad aumentare la vigilanza nelle stazioni. Stiamo lavorando anche per portare presidi fissi nel nostro scalo, oltre ai carabinieri in congedo". Rosanna Montani di Codogno insieme 2.0 ha replicato: "Le criticità sono arrivate a livelli impensabili, nonostante si paghi. Compito dell’amministrazione è far sentire ai pendolari, spesso sconfortati, che non ci siamo arresi". P.A.