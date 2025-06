Sindaca Rossi: delega speciale a una consigliera

"La delega ai Servizi sociali affidata a Giuliana Passante ha un valore speciale perchè lei ha scelto di mettersi a disposizione con determinazione ed impegno nonostante seri problemi di salute". È stato uno dei passaggi emotivamente più forti, giovedì sera, quando a Santo Stefano nella sala polivalente di via Forni, è iniziato ufficialmente il mandato amministrativo del neo sindaco Paola Rossi: il giuramento, l’annuncio della nuova Giunta (nella foto), l’assegnazione delle deleghe ai consiglieri e la lettura del programma elettorale per i prossimi anni hanno sancito l’avvio della nuova legislatura. Luca Foletti sarà il vice e Roberto Tantardini assessore al Bilancio, Urbanistica, Lavori pubblici mentre Pier Mario Anelli (Cultura), Eletra Granata (Istruzione) e Paolo Delledonne (Transizione digitale) e, appunto, Giuliana Passante saranno i consiglieri delegati.

"Sarò al servizio della comunità senza distinzioni, ascoltando ciascun cittadino - ha detto Rossi -. Voglio un’amministarzione inclusiva e sono consapevole che i cittadini vogliono un esecutivo coeso, impegnato anche se i processi di maturazione necessitano di tempo per affinare la comprensione reciproca. Vogliamo valorizzare potenzialità del paese, non lasciare indietro nessuno e intraprendere un percorso nuovo". Poi rivolta alla minoranza. "Abbiamo punti programmatici comuni: partiamo da qui per lavorare insieme". Il consigliere comunale di opposizione della lista Uniti per Ripartire Mauro Bonfanti ha ribadito che "il nostro impegno sarà propositivo, puntando a presentare idee e soluzioni concrete. Vogliamo essere una forza positiva, capace di contribuire alla crescita del nostro territiorio. Il dialogo sarà un pilastro del nostro operato".

Mario Borra