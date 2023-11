Piano urbano del traffico: "Meno auto in centro"

Meno veicoli a motori nel centro storico ed implementazione della rete delle piste ciclabili. Le macro strategie inserite nel Piano urbano del traffico (Put), il cui documento aggiornato è stato approvato martedì sera in Consiglio comunale, sono state sottolineate come obiettivo stringente da raggiungere in tempi medio-brevi secondo una linea di condotta generale che punta alla maggior vivibilità della città e ad un impatto minore per quanto riguarda l’inquinamento acustico ed atmosferico. Il Put è un elemento fondamentale che obbligatoriamente deve essere inserito nel Piano di governo del territorio (Pgt), in fase di aggiornamento.

"Gli indirizzi sono quelli di limitare il traffico veicolare nel nucleo di antica formazione del centro urbano – ha spiegato l’assessore all’urbanistica, Giovanni Bolduri (nella foto) –. Si raggiungeranno gli obiettivi con strategie che, chi ha redatto il piano, ha studiato nei dettagli: la disposizione e l’utilizzo dei parcheggi saranno fondamentali per limitare al massimo la presenza delle auto nel centro e il punto fondamentale sarà quello di sfruttare al meglio i posteggi al di fuori della circonvallazione". Poi, nel merito, occorrerà capire come ottenere il risultato sperato e far accedere la gente nel “cuore“ della città con altri mezzi. Ma questo aspetto sarà approfondito attraverso specifici piani esecutivi che riguarderanno il raggiungimento anche di un altro punto: cioè l’implementazione delle piste ciclabili della città e il loro raccordo con la rete provinciale.

Mario Borra