"PAVIA: Vietiamo i sorpassi dei Tir sulla A21 per la sicurezza stradale" - Senato e Provincia di Pavia promuovono un tavolo di lavoro

Il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, e il presidente della Provincia di Pavia, Giovanni Palli, intendono promuovere un tavolo di lavoro con i sindaci del territorio pavese per elaborare una posizione comune da sottoporre al Governo, con l’intenzione di risolvere i problemi di circolazione che riguardano l’Autostrada A21 e si ripercuotono sul traffico limitrofo. "La priorità secondo noi – spiegano – è vietare subito i sorpassi dei tir sul percorso dell’autostrada, così come già avviene ad esempio sulla A22 - Autostrada del Brennero. Risolviamo innanzitutto l’emergenza, poi potremo ragionare di interventi più a lungo termine. "Gli incidenti dei giorni scorsi (quattro in poche ore solo lunedì con la conseguenza che si è dovuto abbattere un cavalcavia a Broni, ndr) rappresentano solo l’apice di una situazione che da tempo è diventata insostenibile – afferma Centinaio –. Le colonne di camion, i loro sorpassi a volte azzardati, oltre al traffico dei turisti di questo periodo, bloccano un’autostrada che è ancora rimasta a due corsie. Mi metto a disposizione per fare da tramite con il ministro Salvini e favorire un incontro, ma prima è giusto confrontarsi con i sindaci, anche per chiarire meglio quali interventi richiedere sulla A21 ed eventualmente sulle altre strade del territorio". "Uno degli assi viari locali più cruciali, quello relativo alla A21 ed all’asse della Via Emilia, non può essere messo sotto scacco per giorni interi da camion impazziti – commenta Palli –. L’aumento dei flussi di mezzi pesanti su queste direttrici deve portarci ad una riflessione coordinata con i sindaci volta a definire una scala di priorità. Tale situazione, però, deve vederci immediatamente reattivi nel richiedere con forza misure più restrittive e sicure, come ad esempio il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti".