Patente già ritirata ma lui guida il trattore Multa da 5mila euro

Uno straniero 23enne condannato nel 2021 a due anni e quattro mesi per rapina e furto aggravato, sentenza diventata definitiva anche in Appello l’anno scorso, è stato portato in carcere. L’uomo, con un complice, aveva rubato un violino nello studio di un professionista. Il complice era riuscito a fuggire, lui era stato arrestato. Il secondo caso riguarda un 21enne straniero agli arresti domiciliari perché era stato trovato il giorno di Pasqua, con tre amici, su una Fiat 500 rubata e si era ribellato ai militari, colpendoli. Era quindi stato arrestato e il giudice lo aveva messo ai domiciliari. Il fatto che gli ha aperto le porte del carcere riguarda però rapine commesse nel 2019, quando era minorenne. A 17 anni, con alcuni complici, aveva rapinato due ragazzi in altrettante occasioni. Lo straniero era stato arrestato e condannato, tre anni più tardi, a due anni di reclusione al Beccaria.

P.G.R.