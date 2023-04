“Pasqua sicura“ Potenziati i controlli in città

Come predisposto durante incontri tecnici con la Prefettura, in vista delle feste di Pasqua, la Polizia di Lodi ha intensificato i controlli nel capoluogo. E questo ha permesso alla Squadra Volante di pizzicare un uomo, al parcheggio dell’ex Macello, notato da un cittadino mentre cercava auto aperte con fare sospetto. Quando sono arrivati gli agenti, l’uomo è stato visto rovistare in una vettura ed è stato portato in Questura. La proprietaria dell’auto, rintracciata, ha confermato che mancavano alcuni oggetti. Così il sospettato, italiano, residente fuori città e noto alle forze dell’ordine per piccoli reati, è stato denunciato alla Procura di Lodi per furto aggravato e danneggiamento. L’attività sul territorio delle Volanti è poi proseguita con il controllo di numerosi veicoli. Su una vettura sono poi stati controllati alcuni nordafricani regolari sul territorio che, però, davanti alla Polizia, sono parsi nervosi. Al termine delle verifiche è emerso che il conducente fosse privo della patente. Ha mostrato un documento falsificato. Per questo sono scattati il fermo del mezzo e il sequestro della patente esibita, a cui è seguita la denuncia alla Procura per uso di atto falso del conducente che, peraltro, è risultato avere già una condanna per uso di atto contraffatto.