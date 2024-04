Parcheggio dedicato ai Martiri delle Foibe: "Tragedia da ricordare"

Intitolato ieri mattina, ai Martiri delle Foibe, la nuova area di sosta di via Bernini, all’incrocio con viale Vittorio Veneto. Ha dato la sua benedizione il parroco monsignor Iginio Passerini, mentre Alfonso Pezzano ha suonato il silenzio. Alla cerimonia hanno poi partecipato l’onorevole di Fratelli d’Italia Fabio Raimondo, la consigliera regionale Patrizia Baffi sempre di FdI, Piero Bercellesi, avvocato di Codogno che ha raccolto testimonianze sulle Foibe, il prefetto Enrico Roccatagliata, con carabinieri e polizia locale, oltre al sindaco Francesco Passerini, presente con la Giunta comunale. "A seguito di una mozione, condivisa in Consiglio comunale – ha detto il sindaco –, Codogno dedica un parcheggio, di una zona nuova, a coloro che hanno perso la vita in una tragica pagina di storia del nostro paese. Momenti da non dimenticare, perché queste persone sono morte in modo ingiusto e immotivato e quindi la memoria deve servire ad evitare che certe cose accadano nuovamente". L’obiettivo della mattinata era "richiamare all’unità, alla pace – ha aggiunto –. Sperando nel superamento delle barriere ideologiche che spesso portano a scontri.

P.A.