Palio con scontri e cadute. Vince ancora Revellino e il patron annuncia l’addio

È stato ancora una volta il rione Revellino-Campo di Marte ad aggiudicarsi domenica pomeriggio, il 36° Palio di Lodi. La manifestazione si è svolta in una piazza della Vittoria completamente circondata da spettatori. Otto sono state le squadre in gara: Colle Eghezzone, San Bernardo, Revellino Marte, Porta Adda, Lodi Vecchio, Sant’Alberto, Porta Regale ed Università. Ad aprire la sfida, attorno alle 15.30, sono state le parole di Gigi Bisleri, fondatore nel 1986 della manifestazione: ha ringraziato la cittadinanza e affermato che "il palio deve essere una gara che anima e fa divertire la bellissima città che Lodi è". Quindi i team dei vari rioni hanno sfilato per la piazza con lo stendardo di Lodi capofila. A seguire si è esibito il coro Mitici Angioletti, diretto da Maria Francesca Polli (la formazione musicale che ha cantato nel brano “Supereroi“ proposto da Mr Rain nell’ultimo festival di Sanremo). La “sfida dei puledrìn“ è stata la prima corsa: nella competizione a fine esclusivamente ludico, in cui dei bambini devono spingere i carretti a forma di cavallo compiendo un giro completo della piazza, la vittoria è stata di Porta Adda. Il palio vero e proprio ha visto prima la “Gara degli anelli“: i fantini sui cavalli spinti dovevano centrare i 4 anelli posizionati lungo il percorso nel minor tempo possibile. Si è imposto Revellino-Marte. Stravincendo anche, poco dopo, la “Cursa dei cavai“, doppiando tutti gli altri concorrenti, tra scontri e fantini caduti senza comunque che nessuno si facesse male. Per Revellino-Campo di Marte si tratta della sesta vittoria in otto anni (nel 2020 il Palio non si disputò causa Covid e nel 2021 vinse Sant’Alberto). Alla fine il patron Gigi Bisleri ha annunciato che dal 2024 non sarà più l’organizzatore del Palio. "È arrivato il momento di lasciare il testimoni ad altri" ha detto. Lu.Pa.