Padiglioni espositivi ed eventi La Fiera scalda i motori, "orgogliosi"

di Paola Arensi

Dal 5 al 7 maggio, con inaugurazione il sabato mattina, si svolgerà, finalmente a pieno regime, dopo lo stop 2020 e 2021 per Covid, la Fiera regionale plurisettoriale di Borghetto Lodigiano. E’ la 51edizione. Nel 2022 la rassegna si era tenuta a settembre. "Una sfida difficile che avevamo vinto" ha ricordato ieri pomeriggio Diego Bonà, presidente della Pro loco di Borghetto alla presentazione dell’evento nella sede della Banca Centropadana di Lodi (sponsor). Bonà è stato elogiato dalla sindaca Giovanna Gargioni "perché senza questi instancabili volontari la fiera non esisterebbe" e ha ribadito "mettiamo idee, condivisione, un contributo economico, lavoro, perché ci crediamo". La fiera proporrà dirette streaming, Qrcode su aspetti fieristici storici, culturali e il 10, 13 e 16 maggio nell’area eventi, grazie a Confartigianato e al giornalista Francesco Dionigi, altre iniziative. "Stiamo tornando ai numeri del 2019. Ci auguriamo di ospitare ancora migliaia di persone, in un paese che diventerà quasi esclusivamente pedonale. E per la prima volta ci sarà la torta Borghettina nei panifici" ha aggiunto Bonà. "Proporremo – ha dettagliato Dionigi – 5 talk brevi su personaggi lodigiani noti nel mondo ma oggi dimenticati. Come Agello, recordman di idrovolanti tutt’ora imbattuto". Per Mauro Sangalli dell’Unione artigiani "questa fiera ha il dna dell’artigiano, ha sempre saputo rinnovarsi e mette al centro la persona, la passione e la creatività". Per Confartigianato Imprese, la presidente Sabrina Baronio ha ribadito che "solo dove c’è passione e coesione si riescono a raggiungere certi risultati".

Luigi Bonizzi, professore ordinario dell’Università degli studi di Milano, sarà relatore al convegno sulla fauna selvatica di Unimi e Ats: "È un tema di attualità, per sanità, sicurezza, agricoltura. La fauna selvatica interessa i territori e l’università vuole confrontarsi". L’assessore regionale Guido Guidesi ha ricordato il contributo di 30mila erogato dal Pirellone ("Diamo strumenti. E’ una opportunità per chi ha attività, un moltiplicatore economico"). Il Comune invece aggiunge 25mila euro. "Torniamo alla quotidianità finalmente – ha sottolienato la sindaca –. La fiera è un contenitore per il mondo commerciale, artigianale e agricolo e la nostra tradizione". Angelo Boni presidente della banca, presente con Luca Barni, direttore, ha aggiunto: "Vediamo le difficoltà dei nostri imprenditori e siamo felici che possano mostrare operatività, servizi e prodotti".