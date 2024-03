Ossago Lodigiano, incidente fra due auto: 4 feriti, due estratti dall’abitacolo dai vigili del fuoco

Ossago Lodigiano (Lodi), 22 marzo 2024 - Schianto tra due auto, due persone restano intrappolate nell’abitacolo con le portiere bloccate. Sono stati liberati dai vigili del fuoco due dei feriti coinvolti nell’incidente avvenuto nella serata di giovedì 21 marzo a Ossago Lodigiano.

L’impatto tra due auto, le cui cause sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lodi, è avvenuto lungo la strada provinciale 107. Sono rimasti coinvolti quattro uomini di 39, 53, 54 e 72 anni. Hanno subito diversi traumi ma, per fortuna, nessuno correva pericolo di vita. La centrale unica del 118 ha fatto accompagnare i pazienti, per le rispettive valutazioni mediche, all’ospedale policlinico San Matteo di Pavia. Sono stati soccorsi dalle squadre della Croce casalese e della Croce rossa di Lodi, arrivate con due ambulanze e dell’automedica.

Intanto i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, intervenuti a Ossago Lodigiano con l’autopompa, hanno messo in sicurezza i veicoli e la strada. Per il violento impatto, infatti, erano schizzati detriti ovunque. Il suv bianco incidentato è rimasto di traverso lungo la carreggiata, distrutto nella parte frontale, sul lato passeggero. La berlina è scesa leggermente sulla banchina erbosa, dove c’era il guardrail e ha subito danni nella parte posteriore e laterale. Il traffico è stato bloccato per consentire l’intervento delle squadre di emergenza.