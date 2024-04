Orio Litta, esplode il banconat della Popolare di Lodi: il colpo perfetto dei banditi

Orio Litta (Lodi) - Banda dell'esplosivo torna in azione nella Bassa. Questa notte, attorno alle 4.30, banditi ignoti hanno preso di mira la filiale della Banca Popolare di Lodi di via Mazzini. Con un colpo studiato alla perfezione, hanno riempito probabilmente di acetilene, gas di combustione, il bancomat esterno dell'istituto di credito e, successivamente con un innesco, hanno prodotto la scintilla che ha scatenato l'inferno.

Il botto è stato devastante: il bancomat è andato completamente distrutto e i malviventi hanno potuto prelevare dal cestello interno tutti i soldi conten uti. Il bottino al momento, è in via di quantificazione. Sembra essere stato un lavoro "pulito", da professionisti: la mascherina e la struttura esterna sono schizzati a metri di distanza ma non si registrano altri danni particolari. I ladri sono poi fuggiti in auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'aliquota radiomobile e successivamente anche i colleghi della Scientifica per i rilievi di rito.