Opere d’arte viste con tatto, olfatto e udito. Mostra a Palazzo Ghisi

Come si potrebbe ammirare un’opera d’arte con gli occhi bendati? Come potremmo percepire la bellezza di una scultura al buio? I componenti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della Sezione Territoriale di Lodi hanno la risposta: "Attraverso l’arte sensoriale". É, infatti, alla sua settima edizione la mostra d’arte tattile “Si Prega di Toccare!“. Un’esperienza che dal 26 aprile al 4 maggio permetterà a chiunque di sperimentare il punto di vista di persone ipovedenti, cieche e affette da disabilità visive.

Palazzo Ghisi (già Sommariva), in corso Roma, ospiterà le opere di 42 artisti, che potranno essere "viste" dai visitatori attraverso tatto, udito e olfatto. Saranno bendati ed accompagnati dai volontari, dagli studenti del liceo artistico Piazza e da ragazzi ipovedenti. "Le scorse edizioni hanno riscontrato un enorme successo, con oltre mille visitatori a mostra – sottolinea la neoeletta presidente Uicl Lodi, Arianna Sofia Ferrari, 26enne –. Lodi è stata l’apripista per portare questa mostra in altre città lombarde, tra cui Bergamo e Brescia".

Curatori dell’esposizione saranno l’architetto Mario Quadraroli e il professor Mario Diegoli. Durante le visite sarà possibile ammirare, toccando con mano, le opere di alcuni dei più famosi artisti ciechi, tra i quali Tizio Tiziani, Patrizio Lana e Felice Tagliaferri. Alcune opere saranno poi donate alla sezione territoriale dell’Uicl lodigiana.

Luca Raimondi Cominesi