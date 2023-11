Operaio travolto da un pannello

Un operaio di 58 anni è rimasto ferito ieri mattina poco prima delle 8 nella ditta Cimex di Dovera. L’infortunio è stato causato dal forte vento. Poco dopo le 7.30 di ieri alcuni operai stavano caricando un pannello in legno del peso di 300 chili e delle dimensioni di 6x3 metri. Una volta messo il pesante pannello sul cassone del camion e prima che gli operai riuscissero ad ancorarlo, è arrivata una folata di vento fortissima che ha mosso il pannello, facendolo cadere a terra. L’operaio si è accorto di quanto stava accadendo e ha cercato di schivare il carico, ma la manovra gli è riuscita solo in parte e il 58enne è stato colpito alla testa e a una caviglia, rimediando un grosso taglio al capo. Sul posto stati fatti intervenire subito i soccorsi con un’auto medica e un’ambulanza della Croce Rossa di Lodi. L’uomo è stato stabilizzato e poi portato in ambulanza al S. Raffaele di Milano,. dove è stato ricoverato in codice giallo. Le sue condizioni non preoccupano. Sul posto sono arrivati anche una pattuglia di carabinieri del nucleo radiomobile di Crema per le indagini e i tecnici dell’Asst di Crema che hanno controllato se le misure di sicurezza fossero state regolarmente seguite.

P.G.R.