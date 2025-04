Operaia investita da un ritorno di fiamma. Finisce all’ospedale

È stata investita da un ritorno di fiamma una operaia di ventotto anni che, ieri mattina attorno alle 8, stava lavorando all’interno della ditta Vertigo di via Autostrada del Sole, specializzata nella produzione e nella commercializzazione di prodotti per parrucchieri e saloni di bellezza. Per cause in fase di accertamento, la ragazza è rimasta dunque ustionata: soccorsa immediatamente da alcuni colleghi, sul posto sono sopraggiunti pochi minuti dopo i soccorritori dell’ambulanza della Croce Rossa di Codogno con l’automedica del 118 al seguito. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la fiammata avrebbe interessato le braccia ed una parte non estesa del volto della donna. Le ustioni sarebbero di primo grado. Dopo le prime cure sul posto, la giovane è stata trasportata in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi per ulteriori cure mediche. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell’Ats di Lodi i quali, come da prassi, avranno il compito di accertare la dinamica dell’evento e capire se le misure di sicurezza erano state rispettate o meno.

M.B.