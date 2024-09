Ok del Consiglio comunale all’intesa con la proprietà: l’area ex Consorzio rinascerà

Sempre più vicina la sistemazione dell’area “ex-consorzio“ di Guardamiglio. Se ne è parlato lunedì sera, nell’ultimo Consiglio comunale. In aula c’è stata l’approvazione del Documento Unico di Programmazione, "che l’amministrazione del sindaco Giancarlo Rossetti (nella foto) ha modificato solo nelle sue linee generali e che si propone di emendare nei prossimi mesi, in accordo con i propri progetti e la sottoscrizione di una nuova convenzione con altri comuni del Lodigiano per la condivisione del segretario comunale – precisano gli amministratori –. Uno dei punti, invece, avrà un impatto più immediatamente visibile ai cittadini di Guardamiglio: la sottoscrizione della convenzione urbanistica per la sistemazione dell’area “ex-consorzio“, all’ingresso del paese, in via Roma".

La discussione col privato è in corso da anni per arrivare a siglare una convenzione urbanistica e quest’ultima è stata approvata lunedì in Consiglio. "La convenzione si rifà a un piano attuativo già approvato dal Consiglio Comunale nel 2020 dall’allora amministrazione Bergamaschi, che non era stato però possibile rendere esecutiva, a causa dell’intervento di fattori esterni, fra cui la pandemia – precisano dalla Giunta –. La convenzione approvata lunedì, che non ha apportato modifiche sostanziali al piano siglato nel 2020, dovrà quindi essere sottoscritta nei prossimi giorni dal proprietario dell’area e dal tecnico comunale, attraverso un atto notarile". Cambierà l’assetto urbanistico di questa zona collocata all’ingresso principale del paese (vicino alla rotonda del casello autostradale) e in disuso da decenni. "Il proprietario può destinare l’area a uso terziario, ricettivo o commerciale, avendo 10 anni per eseguire i lavori previsti – hanno ribadito in Consiglio –. L’unica aggiunta operata dall’amministrazione Rossetti impone al proprietario di provvedere, entro 6 mesi dalla convenzione, alla sistemazione del marciapiede situato di fronte all’area, sul lato destro di via Roma, da alcuni mesi recintato, in quanto inagibile". La convenzione prevede il versamento di 76.722,50 euro e la cessione di due aree al Comune. La prima coincide con il parcheggio situato all’ingresso del paese, finora concesso in uso al Comune ma rimasto sempre di proprietà privata. La seconda, invece, è costituita da un appezzamento di circa 9.868 metri quadri, ora destinato a uso agricolo, situato in via San Bernardino, che l’attuale Piano di governo del territorio identifica come “parco pubblico“. E qui Rossetti ha precisato che "la destinazione d’uso di quest’ultima area sarà oggetto di una consultazione pubblica e partecipata". P.A.