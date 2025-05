Occupazione abusiva di motel. In due a processo

Si va verso il rito abbreviato per la violazione di domicilio avvenuta poco prima di Pasqua in un motel abbandonato nei dintorni di Pieve Fissiraga. Protagonisti della vicenda una 19enne, residente a Casalpusterlengo, e un 34enne, di origine albanese, entrambi senza fissa dimora e finiti nei guai per aver cercato riparo dalla pioggia, violando la proprietà privata del motel. L’arresto era infatti arrivato in seguito all’attivazione dell’allarme e sul posto erano arrivate le forze dell’ordine. Dopo l’arresto, per il 34enne era stata disposto il divieto di dimora nella provincia di Lodi, più volte violato. Irreperibile da tempo sia dal difensore che dai genitori, il 34enne è riapparso in tribunale ieri mattina, giustificando con un viaggio a Ravenna le due ore di ritardo all’udienza. La 19enne, inizialmente arrestata e poi rilasciata, ha invece fatto perdere completamente le sue tracce, rendendosi irreperibile e sprovvista di un cellulare. I loro difensori hanno chiesto per entrambi i clienti il rito abbreviato. Prossima udienza il 28 maggio. L.R.C.