Novità fiscali 2025. Agricoltori a raduno

Due appuntamenti, dedicati alle novità fiscali del 2025 per l’imprenditoria agricola, sono stati messi in calendario da Confagricoltura Milano, Lodi e Monza Brianza. Si svolgeranno martedì prossimo, 11 febbraio. Il primo andrà in scena dalle 9,30 al Parco Tecnologico Padano, in Via Albert Einstein a Lodi, mentre il secondo, alle 14.30, nella biblioteca Cascina Grande, in via Palmiro Togliatti a Rozzano, Gli incontri sono aperti a tutti gli imprenditori agricoli e ai professionisti del settore. Il focus sarà incentrato sulle novità apportate dalla Manovra Finanziaria 2025, approvata lo scorso 28 dicembre in via definitiva al Senato. In particolare, si porranno chiarimenti sulle misure a sostegno del settore, sui supporti e sulle risorse messe a disposizione delle imprese agricole che sceglieranno di investire in sostenibilità ed innovazione.

L.R.C.