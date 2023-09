No a un luogo pubblico in memoria di Berlusconi Braccio di ferro tra sindaco e consigliere di Forza Italia

Continua il braccio di ferro tra il sindaco Antonio Costantino e le consigliere di Forza Italia Helena Bologna e Mara Fabrini che, a luglio, aveva portato alla revoca delle deleghe alla prima e all’esclusione di entrambe dalla maggioranza. La loro richiesta di intitolare un luogo pubblico alla memoria di Silvio Berlusconi è stata bocciata per la seconda volta dal consiglio comunale al pari di tutte le altre mozioni presentate dal gruppo. "La maggioranza e il consiglio comunale – ha detto il sindaco – non sono né uno scendiletto né un palcoscenico per nessuno. Quando all’attenzione dell’assemblea verranno portate proposte argomentate e corredate di dati tecnici verranno prese in considerazione". Dura la reazione dei vertici provinciali di Fi che parlano di "realtà fantapolitica, dove il sindaco boccia una mozione del centrodestra mancando di rispetto a tutto il centrodestra". U.Z.