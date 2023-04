Nessuna chiamata dall’azienda: all’Icr scatta il secondo sciopero

Il sindacato Ugl chimici ieri mattina ha indetto il secondo sciopero per i lavoratori di Icr (Industrie chimiche riunite) di Lodi. Il primo era stato due settimane fa. La protesta è fissata per venerdì, con presidio e manifestazione davanti ai cancelli dalle 9 alle 14.30. "Non avendo ottenuto riscontro dall’azienda alle nostre rimostranze – spiegano Rsu e organizzazioni sindacali –, benché alla stampa abbia dichiarato di essere aperta e disponibile, andiamo avanti con la protesta. Non abbiamo ricevuto chiamate per riaprire il tavolo delle trattative". I lavoratori chiedono maggiorazioni di stipendio adeguate, orari di lavoro più flessibili, per una migliore conciliazione dei tempi di lavoro e familiari, di non essere solo numeri ma, come un tempo, parte di una famiglia. L’azienda dal canto suo ha ribadito di essere aperta al confronto ma che i lavoratori devono rendersi conto delle perdite subite in epoca Covid e ricordarsi che anche nella difficoltà nessuno sia stato licenziato. P.A.