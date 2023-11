Lodi, il Natale sloggia il mercato: più spazio ai negozianti

Lodi – “Per vendere di più chiediamo il temporaneo spostamento del mercato che libererà parcheggi". La richiesta di Confcommercio al Comune di Lodi, poi accettata dall’ente, in vista delle feste natalizie.

L’associazione di categoria si sta infatti preparando al periodo delle vendite natalizie e sperando di aumentare i volumi, ha chiesto, per alcune giornate, lo spostamento del mercato settimanale. Normalmente, infatti, i venditori ambulanti dispongono le loro merci in piazza Mercato, occupando però i posteggi presenti gli altri giorni della settimana. Ora, rispondendo all’articolo 18 del "Regolamento Comunale per l’esercizio dell’attività commerciale su aree pubbliche", approvato con delibera di Consiglio Comunale 79 del 24 maggio 2004, in cui si identificano le localizzazioni dei mercati ambulanti del Comune di Lodi, ma anche alla richiesta di Confcommercio, sono state stabilite alcune date in cui il mercato sarà trasferito nella vicina piazza Vittoria.

Quest’ultima, centrale alla città, accoglierà quindi gli ambulanti i sabati 16, 23 e 30 dicembre, ma anche il 6 gennaio. Secondo i commercianti, infatti, questa scelta permetterà di liberare il parcheggio di piazza Mercato, lasciando a disposizione dei cittadini numerosi posti auto, in giornate significative per il commercio, tra le feste Natalizie e l’inizio dei saldi invernali 2024. Piazza Vittoria, come invece vuole la tradizione, sarà anche sede dei banchetti di Santa Lucia. L’evento si svolgerà nelle giornate che vanno dal 7 al 12 dicembre, nella fascia oraria 8 - 24.

Le postazioni disponibili sono quaranta per le aree tematiche previste nell’avviso pubblico e sei posteggi dedicati agli hobbisti, soggetti unicamente all’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, i quali dovranno formulare apposita domanda di partecipazione. Basta proporsi nei termini di tempo disciplinati dal bando apposito. Le domande dovranno pervenire al Comune entro e non oltre le ore 12 del 27 novembre. Lodi si prepara quindi ad essere il centro nevralgico del commercio della provincia in vista delle feste.