Nascondeva droga in casa, cinquantacinquenne denunciato

Segnala l’irruzione a casa di un conoscente in stato di agitazione e la polizia poi gli trova droga nella sua abitazione, scatta la denuncia. È stato denunciato a piede libero, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 55enne di Lodi finito nel mirino della polizia. Gli agenti lo hanno rintracciato ieri mattina, nella zona di via Secondo Cremonesi. Poco prima era stato in via Tresseni, senza apparente motivo, a casa del conoscente, accedendo dalla porta lasciata socchiusa, per poi andarsene. Così i poliziotti, vista l’agitazione dell’uomo, ritenendo che potesse essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, lo hanno controllato ed è scattata anche la perquisizione domiciliare. La casa si trova al piano terra dell’edificio da cui era partita la segnalazione e gli agenti hanno trovato hashish nascosta, divisa in varie parti, per un totale di 45 grammi, poi sottoposti a sequestro. L’uomo, noto per precedenti specifici per reati connessi allo spaccio di stupefacenti, è stato quindi denunciato.

P.A.