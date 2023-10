Morta investita da un treno al passaggio a livello. Inchiesta archiviata, il giudice dà ragione alla Procura

Inchiesta archiviata. A tre anni dalla tragedia (15 agosto 2020) che è costata la vita a Elisa Conzadori, la 34enne uccisa da un treno in transito al passaggio a livello di via Case Campagna, a Maleo, il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta di archiviazione della Procura. Ieri pomeriggio la decisione è stata comunicata alla famiglia della vittima. Nonostante cinque testimoni abbiano dichiarato di aver visto la sbarra alzata quella mattina, non saranno disposte nuove indagini. Sia la famiglia, residente a Pizzighettone, sia gli avvocati hanno scelto di non commentare la decisione almeno finché non avranno letto i dettagli del dispositivo. Nella richiesta di archiviazione presentata a marzo, la Procura aveva ricondotto l’accaduto a una presunta manovra azzardata compiuta dalla vittima che, poco dopo le 11, stava tornando dal lavoro alla guida della propria auto.