Il bresciano Matteo Dall’Osto è Mister Italia 2024

Pian Camuno (Brescia) – Ha sbaragliato 39 finalisti al concorso di bellezza maschile più importante d’Italia. Matteo Dall'Osto, 24 anni di Pian Camuno, è il nuovo Mister Italia 2024.

L'incoronazione è avvenuta ieri sera sul palco di piazza Salotto a Pescara dove il 24enne originario del piccolo centro della bassa Val Camonica ha sbaragliato la concorrenza degli altri agguerriti 39 finalisti approdati all'atto conclusivo del concorso di bellezza maschile più importante in Italia. A posare la corona sulla testa del neo Mister Italia, il vincitore dell'edizione 2023 Pierluigi Mastropasqua insieme alla madrina di giuria Stefania Orlando e al conduttore della serata Beppe Convertini. Sul palco anche il sindaco di Pescara Carlo Masci.

I vincitori di fascia in posa, al centro il vincitore

Dall’Osto ha una laurea triennale in Scienze della nutrizione e la passione per i viaggi, i libri e il cinema. “Ancora fatico a realizzare – le prime parole da Mister Italia di Matteo Dall’Osto – Confesso che il mio obiettivo era quello di arrivare in finale e magari conquistare una fascia, ci ho creduto ed ora eccomi qui con la corona principale. Al di là delle opportunità che nasceranno con questo titolo, mi porto a casa un’esperienza straordinaria che consiglio a tutti di provare: mettersi in gioco, provare le sensazioni che ho vissuto in questi giorni abruzzesi e condiviso con gli altri ragazzi, è qualcosa che sono certo possa aiutare a crescere sotto tutti gli aspetti. Ora torno a casa, mi aspetta la biennale al San Raffaele di Milano per diventare biologo nutrizionista, e magari riuscirò a diventare protagonista nel mondo del cinema, una delle mie più grandi passioni. Gli attori preferiti? Sylvester Stallone ed Emma Stone”.

Matteo Dall'Osto con fascia e corona

A fare il tifo per Matteo a Pescara c’era tutta la sua famiglia. “Ancora più emozionante sfilare sapendo che in platea c’erano mia madre Silvia, mio papà Adriano e mia sorella Alessia. Mancava solo Romeo, il nostro cagnolino, che è rimasto a casa così come i nonni Lucia e Vittorio che ho chiamato prima di salire sul palco e che mi hanno decisamente portato fortuna”.

Organizzato da patron Claudio Marastoni, nel corso degli anni il concorso di Mister Italia è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri.