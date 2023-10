Minori sui monopattini. Raffica di sanzioni

L’ultimo caso è avvenuto lunedì pomeriggio alla rotonda di via Piave a Santo Stefano Lodigiano quando due ragazzi su un monopattino, un 16enne ed una 18enne sono stati travolti da un pick up finendo all’ospedale: il conducente è stato multato dai carabinieri per l’inosservanza dell’obbligo di non portare altre persone e per il mancato uso del casco protettivo. Ma i militari dell’Arma, oltre a ricordare le norme per chi guida questi mezzi di locomozione (lo possono condurre chi ha 14 anni, fino a 18 anni occorre portare il casco, non si può superare i 20 chilometri all’ora, obbligo del giubbotto retroriflettente quando fa buio, non si può andare su strade extraurbane), hanno ricordato che, nelle ultime settimane, i controlli delle pattuglie hanno consentito di accertare sei violazioni a carico di altrettanti soggetti minorenni, principalmente per il mancato utilizzo del casco di sicurezza. Le sanzioni amministrative, dell’importo complessivo di 300 euro, trattandosi di trasgressore “minorenne“, saranno pagate ai genitori. Mario Borra