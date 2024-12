Menu Cenone di Capodanno 2025? Vince la creatività. E c’è chi punta sui prodotti locali

Lodi – Territorio, tradizione e ricerca. Con queste parole si possono riassumere alcune proposte che i ristoranti di Lodi offrono per il Cenone di stasera. A “La Coldana”, in via del Costino, attività che dal novembre del 2023 ha ottenuto il prestigioso premio della stella Michelin, il menù proposto per la sera di San Silvestro, dal costo di 150 euro a persona si concentra su prodotti del territorio, acquistati da soli produttori locali. Si parte con degli snack ed un calice di benvenuto, come antipasto del crudo di capasanta alla vaccinara e sui tavoli pane a lievitazione naturale, cracker, grissini e burro affumicato. Come primo un risotto di castagne, funghi e grana padano del caseificio Zucchelli, segue un piatto di rombo, zucca, uova di aringa affumicate e finocchietto. Si conclude con cannella, agrumi e zabaione, l’immancabile cotechino con lenticchie. Infine dei dolcetti a sorpresa come dessert.

“Ho completamente cambiato rispetto all’anno scorso, qui cerco di unire il territorio con le mie origine romane - spiega lo chef Alessandro Proietti (nella foto)–, per questo si possono trovare piatti come il bottone di castagno, tipico della stagione, ed il crudo di capasanta che rimanda alle mie origini”. Con quaranta coperti, La Coldana ha visto il tutto esaurito già tre giorni dopo la pubblicazione del menù, avvenuta il primo dicembre.

Dall’altra parte della città invece, in via Felice Cavallotti, il ristorante-pizzeria San Carlo offre un menù da 65 euro a persona, in cui è compreso un concerto di musica dal vivo. Con 100 coperti, di cui 90 già prenotati, qui si parte con un aperitivo della casa con ostriche fresche al limone, capesante gratinate, carpaccio di piovra con rucola, salmone affumicato con crostino di burro e un tagliere di salumi. Per il primo doppia scelta, tra trofie al ragù di cinghiale e risotto agli scampi con crema d’asparagi. Per secondo una barca di branzino gratinato San Carlo e un medaglione di filetto al pepe verde; è prevista qui una pausa con sorbetto al limone. Si finisce con la torta San Carlo e il pandoro con crema di mascarpone, a mezzanotte cotechino con lenticchie. Opzionabile anche un menù bambino da 30 euro, con gnocchi alla salsa rosa e cotoletta con patatine.

A 75 euro invece il menù della Fiaschetteria, in via Volturno, che apre con crocchette di baccalà con insalata invernale, una terracotta di formaggi fusi con zucca, cavolo nero e guanciale, e come ultimo antipasto un purè di lenticchie con cotechino nostrano grigliato. Come primi dei ravioli di coda di rospo con crema al latte di carso e delle polenta al sugo di coniglio. Come secondo un polpettone di daino con salsa alle verdure, arrosto di bovina servito nel suo intingolo con funghi e patate arrosto, infine torta all’uva con mascarpone allo zabaione e pesto di datteri.