Cosa mangiano i lombardi a Capodanno? Non solo cotechino e lenticchie: ecco il carrello della spesa

Milano – Cotechino e lenticchie non mancheranno, ovviamente, ma la tavola che milanesi e lombardi si preparano ad allestire per Capodanno riserva anche qualche sorpresa esotica. A rilevarlo è una ricerca dell’Osservatorio dei supermercati “Il Gigante” sui suoi oltre settanta punti di vendita, per lo più in Lombardia.

Se cotechino e zampone fanno registrare un aumento delle vendite del 5 per cento rispetto all’anno scorso, l’impennata maggiore, pari al 10 per cento, la fa il pesce. I giovani, in particolare, sono orientati verso i giapponesissimi sushi e sashimi, nonché sulle tartare di tonno e salmone. I meno giovani, invece, preferiscono gli italici gamberi rossi di Mazara del Vallo oppure scampi, ostriche e carpacci.

Per quanto riguarda la scaramanzia e i “cibi portafortuna” protagoniste assolute si confermano le lenticchie (più 15 per cento rispetto al 2023), seguite da uva e Grana Padano. Tra i vini sempre il Prosecco, utilizzato sia nella sua forma classica, ma anche come componente essenziale per lo per lo Spritz, mentre per il brindisi della mezzanotte si punta sulle bollicine italiane, in particolare quelle della Franciacorta e del Trentino che fanno segnare complessivamente un aumento delle vendite del 10 per cento.