Maxi parco fotovoltaico, "la Giunta si opponga"

Mozione bipartisan e raccolta firme, a Codogno, per bloccare il paventato Parco Solare Fotovoltaico “LO05 SUD“ alla frazione Triulza. Il 23 dicembre una società ha presentato domanda per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su 150 mila metri quadrati, l’equivalente di 25 campi da calcio. "Modificherà drasticamente il paesaggio della frazione e ci sono importanti problematiche riguardo l’esecuzione – è scritto sul documento –. Sia per le caratteristiche geometriche dell’infrastruttura, che per l’estensione dell’intervento e anche per la presenza di fondamentali sottoservizi. E le biodiversità subirebbero un drastico cambiamento". Così si impegna il sindaco e la Giunta a "mettere in atto azioni a tutela della salute, vivibilità e salubrità dell’intero territorio comunale, a sottolineare l’esigenza di una regolamentazione in materia di fotovoltaico a terra e a trasmettere la mozione approvata alla Provincia di Lodi, a Regione Lombardia al Governo italiano ed ai Comuni della provincia di Lodi". Intanto i residenti della Triulza stanno organizzando un gazebo per domenica questa in piazza XX settembre per raccogliere firme contro l’impianto e si può anche firmare allo sportello amico in Comune.

Inoltre la consigliera regionale del Pd Roberta Vallacchi ha depositato sul tema un’interrogazione a risposta scritta e indica il pericolo che il territorio lodigiano diventi un grande parco del fotovoltaico, dopo che già è stato invaso dalla logistica. L’esponente del Partito Democratico chiede di evitare insediamente fortemente impattanti sui territori.

P.A.