Mamma e figlio aggrediti in strada

Aggressione poco prima dell’una di notte tra venerdì e sabato in strada, in via Trento e Trieste a Crespiatica: un ventenne, secondo quanto appreso, è stato raggiunto da un gruppo di giovani, verosimilmente maggiorenni, che lo hanno brutalmente picchiato. Poi si sarebbero allontanati a bordo di un furgone. Coinvolta anche la madre della vittima, una 39enne, che ha cercato di prendere le difese del figlio ma è rimasta suo malgrado coinvolta. Sul posto sono sopraggiunte due ambulanze che hanno trasferito i feriti in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri i quali hanno cercato di capire l’esatta dinamica ed hanno interrogato i coinvolti per capire il movente dell’aggressione: è stato accertato che non è avvenuta per scopo di rapina. Si indaga per scoprire se vittima e aggressori si conoscessero.