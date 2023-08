Tromba d'aria sferza il nord Lodigiano: decine di chiamate ai vigili del fuoco

Lodi, 27 agosto 2023 – Decine di interventi e danni. Arriva il primo bilancio delle ore di lavoro, tra ieri e oggi, dei vigili del fuoco, per la tromba d'aria che ha attraversato il nord Lodigiano. Vento e fitta pioggia hanno provocato problemi in diverse località. E i pompieri di Lodi, con anche i volontari dei distaccamenti di Casalpusterlengo e Sant'Angelo Lodigiano, hanno dovuto lavorare per ore, nel tentativo di rispondere a tutte le richieste.

Tra le 16.30 e le 16.55 di sabato sono precipitate sei piante a Lodi e dintorni, tra cui un albero presente nel parcheggio dell'ospedale Maggiore: in viale Italia, via San Gualtiero, via Massena, dove è intervenuta anche la polizia locale, sulla via Emilia strada statale 9, dove è arrivata la polizia stradale, in via Napoli e in viale Genova. Un ulteriore albero ha ceduto alle sollecitazioni del vento a Zelo Buon Persico, sulla strada provinciale 415, così come a Tavazzano, in via primo Maggio.

A Casalpusterlengo è stata messa in sicurezza una antenna pericolante sopra un immobile, mentre alla cascina San Martina di Sant'Angelo, sono bruciate sterpaglie, per la caduta di un cavo dell'Enel. La ditta è stata quindi allertata per un immediato ripristino. Anche in via Riolo a Lodi c'è stato lo stesso problema con un cavo Enel. Inoltre a Galgagnano, in via Achille Grandi, sono state messe in sicurezza alcune tegole pericolanti di una abitazione. Lamiera e tenda pericolante anche a Mulazzano, in via Verdi e a Lodi, in via Paolo Gorini. Infine ci sono stati danni provocati da infiltrazioni d'acqua, sistemati oggi 27 agosto 2023, in via Raimondo Pandini a Sant'Angelo e in via IV novembre a Mulazzano.