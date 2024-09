Maltempo nel Lodigiano: cantine allagate e strade chiuse, disagi in tutta la provincia

Lodi, 5 settembre 2024 – Maltempo e temporali, Lodigiano in ginocchio tra allagamenti, frane e disagi viabilistici. La pioggia torrenziale della notte tra il 4 e il 5 settembre e quella registrata nella giornata odierna hanno messo a dura prova diverse località lodigiane. Tanto che la Provincia ha allertato la protezione civile.

“In relazione ai disagi causati dalle abbondanti precipitazioni di pioggia che hanno colpito nella giornata il territorio, raccolte le segnalazioni e le richieste di assistenza da parte dei Comuni interessati, abbiamo disposto l'attivazione, dalle ore 11.30, del dispositivo di Protezione Civile, inviando squadre e mezzi nelle località, dove si sono verificati gli episodi più gravi di allagamento e dissesto” dice una nota.

A Lodi ad esempio si è allagato l’esterno del doposcuola di San Fereolo e anche il sottopassaggio della stazione. Per quanto riguarda i diffusi disagi registrati sulla rete stradale, si segnalano in particolare: chiusura di un tratto della Sp16 tra Lodi e Montanaso Lombardo; chiusura del sottopasso della Sp235 in località Codognino di Cornegliano Laudense (provvedimento in vigore sino a domani mattina), chiusura dell'intera tratta della Sp244 da San Fiorano alla Statale 9 Emilia per parziale cedimento della banchina; transito difficoltoso sulla Sp23 tra Lodi e Massalengo; parziale cedimento di un tratto della scarpata della Sp235 tratto circonvallazione di Sant'Angelo. Erano allagati anche la strada tra Mulazzano e Quartiano, il viale Cappuccini a Casalpusterlengo, la rotatoria con cavalcavia alle porte di Codogno, arrivando dal Casalino.

Il sottopassaggio della stazione ferroviaria di Lodi completamente allagato

Invece a Guardamiglio sono stati chiusi al traffico i sottopassaggi in via Roma, sotto l'autostrada A1 (verso il Centro Sportivo); sotto la via Emilia (verso strada delle Industrie). Si consiglia quindi di usare strade esterne per raggiungere le località interessate. In paese sono finite a mollo anche molte cantine, specialmente verso i campi dell’autostrada A1. I residenti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dalla protezione civile. Intanto sulla provinciale prima di Somaglia si è formato un fiume di acqua e fango (all'altezza del cancello dell’oasi Monticchie), mentre a Ossago Lodigiano è esondata la roggia lungo la strada di collegamento per Borghetto Lodigiano.

A Brembio il ponte del Brembiolo, che conduce alle cascine Bellaria e Polenzone, è stato chiuso causa allagamento.La protezione civile sta monitorando attentamente la situazione e chiede di non avvicinarsi al Brembiolo fino a quando non sarà ristabilita la sicurezza. A Fombio, in via Marco Polo, le famiglie sono in strada perché si è ripresentata una situazione ricorrente con la pioggia: il rischio di avere le cantine allagate perché la rete fognaria non scarica correttamente e le strade sono allagate. I cittadini hanno provato a bloccare l'acqua non assorbita dai tombini e che stava per entrare dalla strada agli scivoli dei garage ma alcuni residenti del quartiere sono comunque finiti a mollo. A Casalpusterlengo, in via Papa Giovanni XXIII, si è formata una gigantesca piscina a cielo aperto per strada e tra i palazzi.