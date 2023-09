Lodi Vecchio, esce di strada con l'auto e finisce nel sottopassaggio della ciclopedonale: 27enne grave

Lodi Vecchio (Lodi), 20 settembre 2023 – Esce di strada con l’auto e finisce nel sottopassaggio della ciclopedonale. Pauroso incidente, con un 27enne ferito, nel tardo pomeriggio del 20 settembre 2023 a Lodi Vecchio. I passanti hanno chiesto aiuto quando hanno visto un’auto uscire improvvisamente dalla carreggiata, per cause sconosciute e finire nel sottopasso della pista ciclabile che costeggia la sede stradale. Fortunatamente, durante il rovinoso impatto, non è stato travolto nessuno.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 115, nel Comune di Lodi Vecchio. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi sono intervenuti con una autopompa e una autogru, per mettere in sicurezza la scena e recuperare la vettura. Al loro arrivo la persona coinvolta era già affidata alle cure del personale sanitario. La centrale unica del 118 ha mandato a Lodi Vecchio l’automedica e un’ambulanza della Croce bianca.

A seguire il ferito è stato accompagnato in ospedale a Lodi per le cure del caso. Ha riportato diversi traumi ma, per fortuna, non è in pericolo di vita. Ai rilievi, intanto, hanno pensato i carabinieri della compagnia di Lodi, impegnati anche nella gestione della viabilità.