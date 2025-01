I vicini non lo vedono da giorni, scatta l’allarme: trovato morto in casa

Lodi, 27 gennaio 2025 – Tragedia, a Lodi, nella giornata del 27 gennaio 2025. I soccorsi si sono attivati in un'abitazione lungo la via Emilia Strada stradale 9. La chiamata è arrivata per entrare in casa di un uomo di Lodi, italiano, classe 1967, che i conoscenti non vedevano da sabato scorso. E purtroppo la preoccupazione dei familiari si è presto rivelata un vero e proprio dramma.

Scattato il soccorso persona, con l'attivazione degli uomini della Questura di Lodi e dei vigili del fuoco del comando provinciale, chiamati in supporto e arrivati con una auto pompa, l'uomo è stato trovato in casa senza vita. E a nulla sono valsi i soccorsi del 118, i cui sanitari hanno purtroppo soltanto potuto constatare il decesso del residente. Non sarebbero stati trovati segni di effrazione.

I vigili del fuoco presenti hanno anche escluso eventuali fughe di gas. Il pubblico ministero, comunque, per non lasciare nulla al caso, ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo. È stato infatti fatto intervenire il medico legale. Secondo gli inquirenti, l'uomo sarebbe morto per cause naturali o comunque accidentali.

Ma questo sarà accertato soltanto con l'esame autoptico. Ora quindi la salma si trova a disposizione delle autorità, per i dovuti accertamenti. A seguire potrà essere affidata ai familiari per le esequie.