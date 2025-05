Provoca incidente e fugge. Lo trovano dalla mamma

ZELO BUON PERSICO (Lodi) Tampona una vettura, scappa e la Polizia Locale dell’Unione Nord Lodigiano lo scova alcune ore dopo a casa della mamma. Un 43enne italiano residente a Spino d’Adda ora rischia l’accusa di fuga con lesioni e omissione di soccorso oltre a dover pagare una maxi multa poichè è stato accertato che si trovava al volante di una vettura sottoposta a fermo e pure con la patente ritirata. L’episodio è avvenuto martedì poco dopo le 14 lungo la Paullese, in territorio di Zelo Buon Persico: all’altezza di un incrocio semaforico, ad un certo punto, una vettura ne tampona un’altra e il conducente si volatilizza. L’uomo al volante dell’altra vettura, un 27enne, finisce all’ospedale di San Donato in codice verde, ma per la polizia Locale dell’Unione Nord lodigiana, coordinata dal comandante Costantino Gemelli (nella foto) da quel momento inizia la caccia al “pirata“ che, grazie alle telecamere dei varchi e ad alcune testimonianze, termina alle 21 con l’individuazione dell’uomo che, intanto, si era rifugiato a casa sua condivisa con la madre. M.B.