Primo contatto col mondo del lavoro. In Provincia partecipano 215 giovani

Sono stati 215 i giovani che hanno partecipato ieri, nel chiostro di Palazzo San Cristoforo, all’evento “WorkLab–Costruisci il tuo futuro“, promosso dal Centro per l’Impiego della Provincia di Lodi per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, favorendo il contatto diretto con imprese, enti di formazione e agenzie per il lavoro.

Nella mattinata si sono susseguiti colloqui conoscitivi, revisioni dei curriculum e momenti di confronto informale con operatori e recruiter. Gli operatori del Centro per l’Impiego hanno illustrato i principali servizi attivi nella struttura in cui lavorano tra cui il servizio “Eures“, dedicato alla mobilità professionale in Europa; il Collocamento Mirato, per il supporto all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità; la mediazione linguistica e culturale, attiva per facilitare l’inclusione; la consultazione guidata delle offerte di lavoro attualmente gestite dal Centro per l’Impiego.

L’iniziativa, rivolta principalmente agli studenti delle scuole superiori, è stata aperta anche a giovani non frequentanti, in cerca di opportunità professionali. Hanno aderito gli istituti Bassi, Einaudi, Asfol, Tosi e Volta.