Pioggia e venti fino a 70 chilometri orari. Chiusi Parco, Giardini Reali e cimiteri

Scatta l’allerta meteo in Lombardia. Con un’ordinanza urgente il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, ha disposto per oggi la chiusura del Parco e dei Giardini Reali. La chiusura è inoltre estesa ai due cimiteri cittadini. Anche viale Cavriga resterà off limits al traffico veicolare.

La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale a seguito del comunicato di allerta emesso dalla Protezione Civile Regionale, che prevede anche a Monza pioggia battente e raffiche di vento potenziali fino a 70 chilometri orari.