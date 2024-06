Lodi, il contest tra gli studenti Nuovo logo Ala Il vincitore è Marco Cantoni

Per trovare un nuovo logo all’Agenzia Lodigiana per l’Abitare è nato un contest. Ala è una realtà attiva nell’implementare il Sistema Abitativo Territoriale, ovvero la rete degli interventi che concorrono allo sviluppo della qualità dell’abitare quale base per un progetto di vita personale. Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi ha chiesto a tre centri di formazione professionale di realizzare il nuovo logo. Hanno partecipato: Cfp Calam di Lodi, Cfp Asfol di Casalpusterlengo (l’ex Consortile) e Cfp Canossa di Lodi per un totale di 21 allievi che hanno presentato venti loghi. I lavori sono stati valutati da una commissione composta da Cristina Baroni, segretario generale Fondazione Comunitaria di Lodi; Giulia Filosa, social media manager Fondazione Comunitaria; Raffaele Gnocchi, direttore Ala; Paolo Daccò, grafico; Ilaria Quaranta, Ufficio di Piano di Lodi.

Il vincitore è Marco Cantoni di Casalpusterlengo, del Cfp Asfol. Il premio consiste in mille euro da spendere per un viaggio d’istruzione con tutta la classe. Alla premiazione hanno partecipato il sindaco Andrea Furegato; Giorgio Savino, direttore Acsi; Mauro Parazzi, presidente di Fondazione Comunitaria.

P.A.