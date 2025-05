Undicenne urtato dal bus. Schianto e sette feriti sull’A1

Un ragazzino urtato da un pullman a Codogno e un incidente tra due auto, con relative code, sull’A1 tra Lodi e Casalpusterlengo. Dramma sfiorato martedì sera a Codogno quando un pullman ha “toccato“ un undicenne in sella alla sua bicicletta all’incrocio tra il tratto urbano della Provinciale 126 e viale dei Mille, al Villaggio San Biagio. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Il ragazzino, che procedeva nella stessa direzione del bus, è caduto a terra ed è stato subito soccorso dall’autista sceso dal mezzo nonché dai passanti. Sul posto l’ambulanza del 118 e l’automedica che ha trasferito l’unidicenne in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona anche se, dopo approfonditi accertamenti, è stato dimesso già in serata.

Sull’Autosole invece, lungo la corsia diretta a Milano nel tratto tra Lodi e Casalpusterlengo, alle 9 di ieri mattina scontro tra due macchine, una delle quali ha finito per ribaltatarsi. Il bilancio dello schianto è di sette feriti. Sul posto – nell’ora di punta – si è formata una coda di circa due chilometri. L’intervento dei soccorritori è durato fino al pomeriggio.

M.B.