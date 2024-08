Conducente ubriaco contromano. Schianto frontale tra due auto. Tragedia sfiorata lungo l’A1

Guida contromano lungo l’Autosole, accertamenti sullo stato di ubriachezza del conducente. La polizia stradale ha richiesto accertamenti sul tasso alcolemico del 42enne originario di El Salvador alla guida di una Ford Puma che, dopo le 20 di mercoledì, all’altezza del chilometro 42 più 700, lungo la tratta A-1 Milano-Napoli, in direzione Bologna, si è schiantato contro una Ford Kuga condotta da una donna di nazionalità cinese di 49 anni, residente a Fidenza.

Poco prima era stata segnalata al 112 un’auto contromano e di conseguenza, la polizia aveva attivato il proprio dispositivo di sicurezza tramite i canali di comunicazione di Autostrade per l’Italia e i pannelli luminosi. La circostanza, probabilmente, ha scongiurato il peggio. Ora si indaga per chiarire i fatti dato che l’uomo ai soccorritori è parso in evidente stato d’ebbrezza alcolica con conseguenti accertamenti all’ospedale Maggiore di Lodi, dove lo ha accompagnato, contuso, ma per fortuna in buone condizioni, un’ambulanza della Croce casalese. La donna sull’altra macchina è stata invece trasferita all’ospedale di Cremona da automedica e ambulanza della Croce rossa di Lodi. Anche lei era contusa e non correva pericolo di vita. I fatti sono costati due ore di rallentamenti lungo la tratta e quindi disagi per chi era in viaggio. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo, dopo aver imboccato l’autostrada al casello Basso Lodigiano, avrebbe invertito la marcia all’altezza della stazione di servizio di Somaglia Ovest e ora rischia la revoca della patente oltre ad altre sanzioni e denunce.