Lodi, approvato il potenziamento dell’Impianto di compostaggio di Terranova dei Passerini

TERRANOVA DEI PASSERINI (Lodi) – Disco verde della Provincia di Lodi alle modifiche dell’impianto di compostaggio Eal Compost di Terranova dei Passerini, che serve il territorio lodigiano e che porterà a un incremento del conferimento della frazione verde per la produzione di compost da novemila a 11mila tonnellate annue.

L’impianto nacque nel 1999 per effettuare le operazioni di compostaggio di frazione organica di rifiuti urbani e pattume speciale non pericoloso, e fu contestato fin da subito da un comitato per via delle molestie olfattive. Nel 2021 Eal aveva già ottenuto un via libera importante con lo scopo di incrementare il quantitativo di rifiuti non pericolosi da utilizzare nell’impianto (da 34mila a 55mila tonnellate all’anno), di installare una sezione di aggiornamento del biogas per produrre biometano da immettere nella rete di distribuzione e realizzare il quarto digestore anaerobico per degradare la sostanza organica.

Ora è arrivato l’ok per ulteriori cambiamenti, tra cui appunto l’aumento del tonnellaggio annuo del verde ma anche altre quattro modifiche interne come la possibilità di gestire due aree come un’unica zona per la messa in riserva del verde, inserire nuove tipologie di rifiuti per alimentare la fase anaerobica e l’incremento di una porzione di superficie dopo l’inserimento di una nuova centrifuga più performante.