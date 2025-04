Lodi, gli anatroccoli perdono la mamma e finiscono in una buca: scatta la gara di solidarietà

Lodi, 5 aprile 2025 – Mamma anatra e gli anatroccoli passeggiano per il capoluogo di provincia ma alcuni di loro cadono in una buca, scatta il salvataggio e la liberazione nei campi vicini. Gara di solidarietà, per fortuna andata a buon fine, in viale Piacenza a Lodi. Nella prima serata di ieri, venerdì 4 aprile, una donna ha notato che alcuni anatroccoli di una mamma anatra, a passeggio per Lodi con i propri piccoli, hanno avuto delle difficoltà. Così la signora non si è fatta attendere e dopo aver chiesto aiuto al 115 per salvarli, si è attivata personalmente e ha aiutato i poveri animali.

L’arrivo dei soccorsi

Forse per l’inesperienza, pur seguendo diligentemente mamma anatra, per strade e campagne, i piccoli non hanno infatti schivato una profonda buca nel verde e ci sono finiti dentro, senza più riuscire a raggiungere la restante parte degli esemplari e continuare a spostarsi. I vigili del fuoco sono arrivati poco dopo con una autopompa e hanno aiutato la richiedente, ancora intenta a recuperare gli anatroccoli, a mettere in sicurezza le bestiole. Intanto la loro mamma, curiosa per i movimenti intorno alla famiglia, ha atteso pazientemente la fine delle operazioni.

Ritorno alla libertà

La buca in cui sono finiti gli anatroccoli si trovava nelle vicinanze di villa Braila. Fortunatamente il salvataggio è andato a buon fine e gli animali sono stati trovati in buone condizioni, senza che fosse necessario l’intervento di un veterinario. A quel punto, una volta messo in sicurezza il vispo gruppetto, i vigili del fuoco hanno liberato mamma anatra e gli anatroccoli nel campo adiacente al giardino in cui erano finiti. E tutto si è risolto con un applaudito lieto fine.