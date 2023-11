Lite tra fratelli. La sorella ha la peggio

Una lite, molto accesa, tra due fratelli stranieri ha destato allarme perché era sembrato che fosse finita con un accoltellamento. A casa dei due in breve l’altra sera sono arrivati automedica, ambulanza e carabinieri. I soccorritori si sono occupati di aiutare la persona ferita, che non era uno dei due litiganti, ma la loro sorella, finita in ospedale per un profondo taglio sotto il piede. È successo che la discussione tra i due fratelli si fosse fatta molto accesa e i due a un certo punto siano venuti alle mani. Nella concitazione, una bottiglia di vetro che era sul tavolo è finita a terra, rompendosi. La sorella, nel tentativo di dividere i due fratelli, si è frapposta a loro, ma ha messo inavvertitamente un piede su un coccio, procurandosi un profondo taglio. Di qui la richiesta di soccorso e il successivo ricovero della sorella in ospedale. Nessuna denuncia. Pgr