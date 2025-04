Lite per il tavolino sporco. Due al Pronto soccorso

È bastato che il titolare del bar facesse notare ad un avventore che aveva lasciato il tavolino sporco dove poco prima aveva consumato per scatenare la violenza finita con i due contendenti all’ospedale per farsi medicare: l’episodio è avvenuto a Sant’ Angelo Lodigiano durante la giornata di Pasqua in piazzale della Libertà attorno alle 15.30. La discussione iniziale è poi degenerata, in pochi secondi, in insulti e quindi a botte. La contesa è terminata con un 35enne ed un 48enne che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dell’ambulanza della Croce Rossa di Lodi e della Croce Bianca di San’Angelo che li hanno trasferiti in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi. Leggere le conseguenze fisiche e, almeno fino a ieri, nessuna querela formalizzata.

A Tavazzano, invece, nella notte tra venerdì e sabato, un 52enne è finito in ospedale dopo esser stato raggiunto verosimilmente da fendenti riconducibili ad un’arma bianca nei pressi della stazione ferroviaria: l’uomo è stato trovato sanguinante ed è stato soccorso dall’ambulanza e automedica del 118. Successivamente è finito al Pronto soccorso in codice giallo. Indaga la Polizia.