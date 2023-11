Sanità, visite ed esami a distanza di mesi: anche nel Lodigiano liste d’attesa inaccettabili

Lodi – Cinque mesi per un’ecografia alla spalla; una visita di controllo per tachicardia e ipertensione fissata a 6 mesi, spostata nei giorni precedenti in una struttura distante 40 chilometri; visita oculistica richiesta il 31 marzo, prima data libera all’ospedale di Codogno 17 maggio 2024; una risonanza cervicale dopo 4 mesi. Sono alcune delle segnalazioni che arrivano quotidianamente alla consigliera regionale Roberta Vallacchi (Pd) che, attraverso la campagna del partito “Con la salute non si scherza”, ha fatto il punto della situazione sul territorio provinciale di Lodi.

"Emerge chiaramente quanto i tempi di attesa siano inaccettabili - spiega Vallacchi -. Qualcuno in Lombardia nei giorni scorsi si è visto proporre un appuntamento per una visita nel 2027. E così la gente è spinta a rivolgersi alle strutture private".

Dall’indagine risulta che "sono le prestazioni delicate a dare più problemi: ecografie, colonscopie, risonanza magnetica e le specialistiche di oculistica e dermatologia" ribadisce Vallacchi, che propone il Centro di prenotazione unico con tutte le disponibilità della sanità pubblica e privata convenzionata ben visibili".

"Una persona che lamenta un dolore lancinante e ha bisogno di capire subito di cosa si tratta, non può aspettare cinque mesi. Non parliamo poi di chi ha malattie croniche, soprattutto se di tipo cardiovascolare e ipertensivo". Per Vallacchi occorre attivare la procedura prevista da una delibera regionale del 2019: "Nel caso in cui nella struttura che rappresenta la prima scelta del cittadino non ci fossero disponibilità entro i termini stabiliti, il Responsabile Unico aziendale per i tempi di attesa si attiverà per individuare altre strutture in grado di offrire la prestazione entro i tempi indicati".