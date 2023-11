Liste d’attesa sanità, a Como e Varese stessa Ats ma tempistiche diverse: gli ospedali dove si aspetta di meno

COMO – Nel derby per i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie la provincia di Varese ha surclassato quella di Como. Per un’ecografia alla mammella, uno degli screening più comuni, si devono aspettare in media 430 giorni all’ospedale Valduce, 237 al poliambulatorio di via Napoleona di Asst Lariana, 107 al Fatebenefratelli di Erba mentre all’ospedale di Gallarate si può fare l’esame in due giorni e a quello di Saronno ne occorrono "appena" 54.

Per una visita pneumologica l’attesa è di 244 giorni al Valduce, 218 al Fatebenefratelli e 194 all’ospedale S.Antonio Abate di Cantù, per fortuna in via Napoleona servono solo 12 giorni anche se a Varese riescono comunque a fare meglio con 3 soli giorni di attesa all’ospedale di Circolo, 7 al poliambulatorio di Arcisate e 7 a Somma Lombardo. Per una visita gastroenterologica occorro 142 giorni al S.Anna di San Fermo della Battaglia contro i 2 di quello di Busto e i 6 di quello di Gallarate.

"Varese corre, Como rimane ferma - interviene Angelo Orsenigo, consigliere regionale Pd - I dati ufficiali di Ats Insubria sui tempi di attesa medi smentiscono la versione della maggioranza di governo in Lombardia e degli esponenti lariani che difendono l’operato della giunta. Il problema è diffuso, ormai strutturale, con innegabili disuguaglianze all’interno della stessa Ats. Una situazione che costringe i cittadini comaschi a spostarsi in un’altra provincia spendendo tempo e denaro". Poi ci sono quelle prestazioni che hanno tempi biblici ovunque: ad esempio per una visita allergologica non se ne parla prima del 2025 in provincia di Como, Varese o Lecco.