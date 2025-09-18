Lifting in via Roma, via parcheggi e dehors

Togliere tutti i posti auto e i plateatici: sarà questo lo scenario quando si materializzerà il cantiere di riqualificazione della pavimentazione “nobile“ della via Roma, l’asse principale del centro storico nonchè “cuore“ dello shopping per eccellenza. E il tempo dei lavori potrebbe arrivare presto se la Soprintendenza, a cui il professionista incaricato dal Comune invierà a giorni il materiale tecnico del progetto, garantirà in tempi celeri il proprio assenso, già informalmente arrivato. "Speriamo di poter installare il cantiere prima della fiera di novembre" ha ribadito ieri l’assessore ai Lavori pubblici, Luigi Mori. Si attende anche la disponibilità della ditta, la stessa che mesi fa aveva riqualificato il primo tratto di via Vittorio Emanuele. I lavori in via Roma non sono più procrastinabili tenuto conto dello stato di salute pessimo della pavimentazione in beole, ma resta il fatto che il cantiere impatterà sulla fruibilità della strada e sul lavoro dei commercianti. Infatti la via sarà chiusa a metà e solo riservata al transito ma nessuno potrà fermarsi e spariranno tavolini e sedie.

Il Comune, nello stanziamento di questa seconda tranche di lavori, ha inserito anche piazza Cairoli la quale, dal 1999, anni in cui fu rifatta, è già “abbonata“ alla riqualificazione periodica. Anche in questo caso ci saranno chiusure della circolazione attorno al parco delle Rimembranze, ma sarà scongiurato il blocco totale della fruizione della piazza. Previsti anche interventi, però minimali, in piazza Repubblica, vicolo della Chiesa, via Dante e sotto la Loggia della Mercanzia.

Mario Borra